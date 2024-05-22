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Бабаурин Иван Александрович

Место рождения

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

До 1877

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Бабаурин Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Бабаурин Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Бабаурина Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1877

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