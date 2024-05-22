Бабаурин Иван Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиДо 1877
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Бабаурин Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Бабаурина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1877