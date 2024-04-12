Слатвинская (Оболенская) Елизавета Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.12.1875
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1875
Бракосочетание
04.06.1897
Рождение ребёнка
18.06.1898
Дочь: Шиловская Мария Владимировна
Отец ребёнка: Шиловский Владимир Константинович
Рождение ребёнка
09.08.1900
Дочь: Шиловская Елена Владимировна
Отец ребёнка: Шиловский Владимир Константинович
Рождение ребёнка
После 1900
Сын: Шиловский Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Шиловский Владимир Константинович
Рождение ребёнка
20.?.1904
Сын: Шиловский Николай Владимирович
Отец ребёнка: Шиловский Владимир Константинович
Бракосочетание
Около 1908
Смерть
1943