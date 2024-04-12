Слатвинская (Оболенская) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слатвинская (Оболенская) Елизавета Васильевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.12.1875

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1875

Отец: Оболенский Василий Васильевич

Мать: Оболенская Мария Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
04.06.1897

Муж: Шиловский Владимир Константинович

Рождение ребёнка
18.06.1898

Дочь: Шиловская Мария Владимировна

Отец ребёнка: Шиловский Владимир Константинович

Рождение ребёнка
09.08.1900

Дочь: Шиловская Елена Владимировна

Отец ребёнка: Шиловский Владимир Константинович

Рождение ребёнка
После 1900

Сын: Шиловский Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Шиловский Владимир Константинович

Рождение ребёнка
20.?.1904

Сын: Шиловский Николай Владимирович

Отец ребёнка: Шиловский Владимир Константинович

Бракосочетание
Около 1908

Муж: Слатвинский Евгений Михайлович

Смерть
1943
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