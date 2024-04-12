Безнос Мария Филипповна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Корсун Ксения Емельяновна
Отец ребёнка: Безнос Емельян Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Безнос Андрей Емельянович
Отец ребёнка: Безнос Емельян Андреевич
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 147 /, м/к-1917г../ зап.№ 3 /
Рождение ребёнка
17.05.1912
Отец ребёнка: Безнос Емельян Андреевич
Смерть
Неизвестно