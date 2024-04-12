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Безнос Мария Филипповна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Корсун Ксения Емельяновна

Отец ребёнка: Безнос Емельян Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Безнос Андрей Емельянович

Отец ребёнка: Безнос Емельян Андреевич

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 147 /, м/к-1917г../ зап.№ 3 /
Рождение ребёнка
17.05.1912

Сын: Безнос Федор Емельянович

Отец ребёнка: Безнос Емельян Андреевич

Смерть
Неизвестно
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