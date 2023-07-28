Безнос Емельян Андреевич
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Корсун Ксения Емельяновна
Мать ребёнка: Безнос Мария Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Безнос Андрей Емельянович
Мать ребёнка: Безнос Мария Филипповна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 147 /, м/к-1917г../ зап.№ 3 /
Рождение ребёнка
17.05.1912
Мать ребёнка: Безнос Мария Филипповна
Смерть
Неизвестно