Ямина Христина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Ямин Прокопий Герасимович
Отец ребёнка: Ямин Герасим Никитич
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Пыкина Марина Герасимовна
Отец ребёнка: Ямин Герасим Никитич
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Тюнина Прасковья Герасимовна
Отец ребёнка: Ямин Герасим Никитич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Харланова Агафья Герасимовна
Отец ребёнка: Ямин Герасим Никитич
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Ямина Пелагея Герасимовна
Отец ребёнка: Ямин Герасим Никитич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Ямина Евдокия Герасимовна
Отец ребёнка: Ямин Герасим Никитич
Смерть
1770