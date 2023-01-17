Ямина Христина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямина Христина Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Ямин Прокопий Герасимович

Отец ребёнка: Ямин Герасим Никитич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Пыкина Марина Герасимовна

Отец ребёнка: Ямин Герасим Никитич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Тюнина Прасковья Герасимовна

Отец ребёнка: Ямин Герасим Никитич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Харланова Агафья Герасимовна

Отец ребёнка: Ямин Герасим Никитич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Ямина Пелагея Герасимовна

Отец ребёнка: Ямин Герасим Никитич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Ямина Евдокия Герасимовна

Отец ребёнка: Ямин Герасим Никитич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
1770
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