Харланова (Ямина) Агафья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харланова (Ямина) Агафья Герасимовна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Ямин Герасим Никитич

Мать: Ямина Христина Кузьминична

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Харланов Дмитрий Игнатьевич

Отец ребёнка: Харланов Игнатий Федотович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Харланова Евфросинья Игнатьевна

Отец ребёнка: Харланов Игнатий Федотович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Харланова Меланья Игнатьевна

Отец ребёнка: Харланов Игнатий Федотович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Харланова Пелагея Игнатьевна

Отец ребёнка: Харланов Игнатий Федотович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харланов Игнатий Федотович

Смерть
1789
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