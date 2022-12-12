Харланова (Ямина) Агафья Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти1789
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Ямин Герасим Никитич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Харланов Дмитрий Игнатьевич
Отец ребёнка: Харланов Игнатий Федотович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Харланова Евфросинья Игнатьевна
Отец ребёнка: Харланов Игнатий Федотович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Харланова Меланья Игнатьевна
Отец ребёнка: Харланов Игнатий Федотович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Харланова Пелагея Игнатьевна
Отец ребёнка: Харланов Игнатий Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1789