Таисия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таисия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1906

Дочь: Муллина Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Муллин Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
26.05.1907

Дочь: Муллина Феодосья Дмитриевна

Отец ребёнка: Муллин Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
06.11.1909

Сын: Муллин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Муллин Дмитрий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муллин Дмитрий Егорович

Смерть
Неизвестно
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