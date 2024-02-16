Таисия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.03.1906
Дочь: Муллина Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Муллин Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
26.05.1907
Дочь: Муллина Феодосья Дмитриевна
Отец ребёнка: Муллин Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
06.11.1909
Отец ребёнка: Муллин Дмитрий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно