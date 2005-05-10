Максимов Юрий Васильевич
Место рожденияс.Агинское, Читинская облсть
Дата рождения13.11.1936
Дата смерти10.05.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1936
Отец: Максимов Василий Сергеевич
Мать: Дарья Степановна
с.Агинское, Читинская облсть
Рождение ребёнка
22.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Максимова Ольга Васильевна
п.Л-Озеро, Хилокский район, Читинская область
Рождение ребёнка
26.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Максимова Ольга Васильевна
Смерть
10.05.2005
г.Зеленокумск, Ставропольский край
Похороны
Неизвестно
г.Зеленокумск, ставропольский край