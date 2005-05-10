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Максимов Юрий Васильевич

Место рождения

с.Агинское, Читинская облсть

Дата рождения

13.11.1936

Дата смерти

10.05.2005

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1936

Отец: Максимов Василий Сергеевич

Мать: Дарья Степановна

с.Агинское, Читинская облсть
Рождение ребёнка
22.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова Ольга Васильевна

п.Л-Озеро, Хилокский район, Читинская область
Рождение ребёнка
26.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова Ольга Васильевна

Смерть
10.05.2005
г.Зеленокумск, Ставропольский край
Похороны
Неизвестно
г.Зеленокумск, ставропольский край
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