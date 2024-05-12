Мещерякова Вера Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Лазар
Рождение ребёнка
25.05.1941
Дочь: Рубинович (Кузнецова) Изабелла Лазаревна
Отец ребёнка: Кузнецов Лазар
Рождение ребёнка
24.10.1945
Сын: Кузнецов Альберт Лазаревич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.03.1947
Сын: Мещеряков Валерий Сергеевич
Отец ребёнка: Мещеряков Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
08.06.1951
Сын: Мещеряков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Мещеряков Сергей Михайлович
Смерть
Неизвестно