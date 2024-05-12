Мещерякова Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерякова Вера Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Лазар

Рождение ребёнка
25.05.1941

Дочь: Рубинович (Кузнецова) Изабелла Лазаревна

Отец ребёнка: Кузнецов Лазар

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
24.10.1945

Сын: Кузнецов Альберт Лазаревич

Отец ребёнка: не указан

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
03.03.1947

Сын: Мещеряков Валерий Сергеевич

Отец ребёнка: Мещеряков Сергей Михайлович

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.06.1951

Сын: Мещеряков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Мещеряков Сергей Михайлович

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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