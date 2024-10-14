Мельников Савелий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Мельников Савелий

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Мельников Дмитрий Савельевич1828 г.р.
Мельников Алексей СавельевичНеизвестно г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Николай Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Алексей Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Андрей Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Мельников Дмитрий Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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