Мельников Савелий
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Мельников Дмитрий Савельевич1828 г.р.
Мельников Алексей СавельевичНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Николай Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Алексей Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Андрей Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Мельников Дмитрий Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно