Черкашенина Матрёна Иванова
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794 ст.
Отец ребёнка: Черкашенин Пётр Харитонов
Рождение ребёнка
1799 ст.
Дочь: (Черкашенина) Феодосья Петрова
Отец ребёнка: Черкашенин Пётр Харитонов
Рождение ребёнка
1803 ст.
Дочь: (Черкашенина) Домна Петрова
Отец ребёнка: Черкашенин Пётр Харитонов
Смерть
Неизвестно