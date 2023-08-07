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Черкашенина Матрёна Иванова

Место рождения

Успенка, Губкинский, Белгородская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Успенка, Губкинский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкашенин Пётр Харитонов

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Черкашенин Климон Петров

Отец ребёнка: Черкашенин Пётр Харитонов

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1799 ст.

Дочь: (Черкашенина) Феодосья Петрова

Отец ребёнка: Черкашенин Пётр Харитонов

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1803 ст.

Дочь: (Черкашенина) Домна Петрова

Отец ребёнка: Черкашенин Пётр Харитонов

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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