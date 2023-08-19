Черкашенин Пётр Харитонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашенин Пётр Харитонов

Место рождения

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1763 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763 ст.

Отец: Черкашенин Харитон Назаров

Мать: Черкашенина Елена Яковлева

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Черкашенин Климон Петров

Мать ребёнка: Черкашенина Матрёна Иванова

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1799 ст.

Дочь: Феодосья Петрова

Мать ребёнка: Черкашенина Матрёна Иванова

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1803 ст.

Дочь: Домна Петрова

Мать ребёнка: Черкашенина Матрёна Иванова

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкашенина Матрёна Иванова

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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