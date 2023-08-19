Черкашенин Пётр Харитонов
Место рождения
Дата рождения1763 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763 ст.
Рождение ребёнка
1794 ст.
Мать ребёнка: Черкашенина Матрёна Иванова
Рождение ребёнка
1799 ст.
Дочь: Феодосья Петрова
Мать ребёнка: Черкашенина Матрёна Иванова
Рождение ребёнка
1803 ст.
Дочь: Домна Петрова
Мать ребёнка: Черкашенина Матрёна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно