Кулагина Коробова (Дериглазова) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коробовъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулагинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Коробовъ Филиппъ
Отец ребёнка: Коробовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кулагинъ Алексей
Отец ребёнка: Кулагинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Кулагинъ Дмитрий
Отец ребёнка: Кулагинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1789
Сын: Кулагинъ Осипъ
Отец ребёнка: Кулагинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Кулагинъ Леонтий
Отец ребёнка: Кулагинъ Яковъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кулагинъ Евимъ
Отец ребёнка: Кулагинъ Яковъ