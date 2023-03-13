Кулагина Коробова (Дериглазова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулагина Коробова (Дериглазова) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробовъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулагинъ Яковъ

Рождение ребёнка
1782

Сын: Коробовъ Филиппъ

Отец ребёнка: Коробовъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Кулагинъ Алексей

Отец ребёнка: Кулагинъ Яковъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Кулагинъ Дмитрий

Отец ребёнка: Кулагинъ Яковъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Кулагинъ Осипъ

Отец ребёнка: Кулагинъ Яковъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Кулагинъ Леонтий

Отец ребёнка: Кулагинъ Яковъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кулагинъ Евимъ

Отец ребёнка: Кулагинъ Яковъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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