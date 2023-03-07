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Кулагинъ Дмитрий
Кулагинъ Дмитрий
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Место рождения
Красноусольский
, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
1788
Пол
Мужской
Отец
Кулагинъ Яковъ
1750 г.р.
Мать
Кулагина Коробова (Дериглазова) Варвара
1753 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец:
Кулагинъ Яковъ
Мать:
Кулагина Коробова Варвара
Красноусольский
, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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