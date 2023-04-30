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Силин Николай

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Минск, Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Силина (Азова) Людмила

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силина (Азова) Людмила

Рождение ребёнка
1959

Сын: Силин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Силина (Азова) Людмила

Смерть
Неизвестно

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