Силин Николай
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Силина (Азова) Людмила
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Силина (Азова) Людмила
Рождение ребёнка
1959
Мать ребёнка: Силина (Азова) Людмила
Смерть
Неизвестно