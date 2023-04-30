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Силин Сергей Николаевич
Силин Сергей Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1959
Пол
Мужской
Отец
Силин Николай
Мать
Силина (Азова) Людмила
Дети
Не указаны
Добавил:
НЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец:
Силин Николай
Мать:
Силина Людмила
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