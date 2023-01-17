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Цветков Александр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1914

Дата смерти

28.02.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914

Отец: Цветков Павел Галактионович

Мать: Цветкова Арина

Рождение ребёнка
08.10.1938

Дочь: Яковлева Валентина Александровна

Мать ребёнка: Цветкова Екатерина Ивановна

Брениха, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.07.1948

Дочь: Прохорова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Цветкова Екатерина Ивановна

Смерть
28.02.1971
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