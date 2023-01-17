Цветков Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1914
Дата смерти28.02.1971
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914
Отец: Цветков Павел Галактионович
Мать: Цветкова Арина
Рождение ребёнка
08.10.1938
Дочь: Яковлева Валентина Александровна
Мать ребёнка: Цветкова Екатерина Ивановна
Брениха, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.07.1948
Дочь: Прохорова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Цветкова Екатерина Ивановна
Смерть
28.02.1971