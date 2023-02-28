Цветкова (Бойцова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦветкова (Бойцова) Екатерина Ивановна

Цветкова (Бойцова) Екатерина Ивановна

avatar

Место рождения

Ущениха, Никитская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

15.10.1913

Дата смерти

04.11.1971

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1913

Отец: Бойцов Иван Александрович

Мать: Бойцова Софья

Ущениха, Никитская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1938

Дочь: Яковлева Валентина Александровна

Отец ребёнка: Цветков Александр Павлович

Брениха, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.07.1948

Дочь: Прохорова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Цветков Александр Павлович

Смерть
04.11.1971
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close