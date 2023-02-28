Цветкова (Бойцова) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.10.1913
Дата смерти04.11.1971
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1913
Отец: Бойцов Иван Александрович
Мать: Бойцова Софья
Рождение ребёнка
08.10.1938
Дочь: Яковлева Валентина Александровна
Отец ребёнка: Цветков Александр Павлович
Брениха, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.07.1948
Дочь: Прохорова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Цветков Александр Павлович
Смерть
04.11.1971