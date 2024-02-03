Матрена Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Никитина

Матрена Никитина

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.

Отец: Никита Павлов

Мать: Прасковья Моисеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
21.06.1812 ст.

Муж: Никифор Миронов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.11.1818 ст.

Дочь: Матрена Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Миронов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.03.1821 ст.

Сын: Гавриил Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Миронов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.09.1823 ст.

Дочь: Ефимия Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Миронов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.04.1826 ст.

Дочь: Ирина Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Миронов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.08.1827 ст.

Сын: Александр Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Миронов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.10.1829 ст.

Дочь: Прасковья Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Миронов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.09.1832 ст.

Сын: Сергей Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Миронов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.05.1834 ст.

Сын: Семен Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Миронов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.06.1837 ст.

Дочь: Акулина Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Миронов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.