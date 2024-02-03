Матрена Никитина
Место рождения
Дата рождения1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.
Отец: Никита Павлов
Мать: Прасковья Моисеева
Бракосочетание
21.06.1812 ст.
Муж: Никифор Миронов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.11.1818 ст.
Дочь: Матрена Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Миронов
Рождение ребёнка
19.03.1821 ст.
Сын: Гавриил Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Миронов
Рождение ребёнка
09.09.1823 ст.
Дочь: Ефимия Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Миронов
Рождение ребёнка
18.04.1826 ст.
Дочь: Ирина Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Миронов
Рождение ребёнка
24.08.1827 ст.
Сын: Александр Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Миронов
Рождение ребёнка
19.10.1829 ст.
Дочь: Прасковья Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Миронов
Рождение ребёнка
20.09.1832 ст.
Сын: Сергей Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Миронов
Рождение ребёнка
20.05.1834 ст.
Сын: Семен Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Миронов
Рождение ребёнка
15.06.1837 ст.
Дочь: Акулина Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Миронов
Смерть
Неизвестно