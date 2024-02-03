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Матрена Никифорова

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

08.11.1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1818 ст.

Отец: Никифор Миронов

Мать: Матрена Никитина

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
22.05.1833 ст.

Муж: Иван Данилов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.10.1838 ст.

Дочь: Матрена Иванова

Отец ребёнка: Иван Данилов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.04.1843 ст.

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Данилов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.10.1844 ст.

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Иван Данилов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.01.1848 ст.

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Данилов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.06.1851 ст.

Сын: Филипп Иванов

Отец ребёнка: Иван Данилов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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