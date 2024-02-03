Матрена Никифорова
Место рождения
Дата рождения08.11.1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1818 ст.
Отец: Никифор Миронов
Мать: Матрена Никитина
Бракосочетание
22.05.1833 ст.
Муж: Иван Данилов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.10.1838 ст.
Дочь: Матрена Иванова
Отец ребёнка: Иван Данилов
Рождение ребёнка
01.04.1843 ст.
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Данилов
Рождение ребёнка
08.10.1844 ст.
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Иван Данилов
Рождение ребёнка
16.01.1848 ст.
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Данилов
Рождение ребёнка
26.06.1851 ст.
Сын: Филипп Иванов
Отец ребёнка: Иван Данилов
Смерть
Неизвестно