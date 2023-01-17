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Никифор Павлов

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Место рождения

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

02.02.1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1737

Отец: Мой Первый Муж Павел Никитин

Мать: Моя Первая Жена Марфа/Мавра/Мария Арефьева

Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1737: 02.02.1737 Деревни Андреевска у крестьянинского сына Павла Никитина сын Никифор ИВ-1739 Никифор 1=1738 ИВ-1737 Никифор полгода=1737 ИВ-1740 Никифор 3=1737 ИВ-1741 Никифор 4=1737 ИВ-1742 Никиф... Показать все
Бракосочетание
1757

Жена: Евдокия Зиновьева

МК-1757 15.09.1757 Той вотчины деревни Андреевска крестьянина Павла Никитина сын отрок Никифор крестьянкою той вотчины деревни Филипихи Зиновьева дочерью Иванова девкою Евдокией первым браком
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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