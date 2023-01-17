Никифор Павлов
Место рождения
Дата рождения02.02.1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
02.02.1737
МК-1737: 02.02.1737 Деревни Андреевска у крестьянинского сына Павла Никитина сын Никифор ИВ-1739 Никифор 1=1738 ИВ-1737 Никифор полгода=1737 ИВ-1740 Никифор 3=1737 ИВ-1741 Никифор 4=1737 ИВ-1742 Никиф... Показать все
Бракосочетание
1757
Жена: Евдокия Зиновьева
МК-1757 15.09.1757 Той вотчины деревни Андреевска крестьянина Павла Никитина сын отрок Никифор крестьянкою той вотчины деревни Филипихи Зиновьева дочерью Иванова девкою Евдокией первым браком
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно