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Евдокия Зиновьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

ФИЛИПИХА МК-1757 15.09.1757 Той вотчины деревни Андреевска крестьянина Павла Никитина сын отрок Никифор крестьянкою той вотчины деревни Филипихи Зиновьева дочерью Иванова девкою Евдокией первым брако... Показать все
Бракосочетание
1757

Муж: Никифор Павлов

МК-1757 15.09.1757 Той вотчины деревни Андреевска крестьянина Павла Никитина сын отрок Никифор крестьянкою той вотчины деревни Филипихи Зиновьева дочерью Иванова девкою Евдокией первым браком
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Евфимия Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Павлов

РС-1782 В последнюю ревизию написанные Кондратий (по последней ревизии написаны были лета 2,5 года) 3 ревизия ~1761-2,5=1758
Рождение ребёнка
1761

Сын: Кондрат Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Павлов

РС-1782 В последнюю ревизию написанные Кондратий (по последней ревизии написаны были лета 2 месяца) умре 1764
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Параскева Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Павлов

РС-1782 Парасковья 14=1768
Рождение ребёнка
1770

Сын: Иван Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Павлов

РС-1782 Иван 12=1770
Рождение ребёнка
1776

Сын: Карп Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Павлов

РС-1782 Карп 6=1776
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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