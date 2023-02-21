Евдокия Зиновьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
ФИЛИПИХА МК-1757 15.09.1757 Той вотчины деревни Андреевска крестьянина Павла Никитина сын отрок Никифор крестьянкою той вотчины деревни Филипихи Зиновьева дочерью Иванова девкою Евдокией первым брако... Показать все
Бракосочетание
1757
Муж: Никифор Павлов
МК-1757 15.09.1757 Той вотчины деревни Андреевска крестьянина Павла Никитина сын отрок Никифор крестьянкою той вотчины деревни Филипихи Зиновьева дочерью Иванова девкою Евдокией первым браком
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Евфимия Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Павлов
РС-1782 В последнюю ревизию написанные Кондратий (по последней ревизии написаны были лета 2,5 года) 3 ревизия ~1761-2,5=1758
Рождение ребёнка
1761
Сын: Кондрат Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Павлов
РС-1782 В последнюю ревизию написанные Кондратий (по последней ревизии написаны были лета 2 месяца) умре 1764
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Параскева Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Павлов
РС-1782 Парасковья 14=1768
Рождение ребёнка
1770
Сын: Иван Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Павлов
РС-1782 Иван 12=1770
Рождение ребёнка
1776
Сын: Карп Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Павлов
РС-1782 Карп 6=1776
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно