Воротников Никита Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воротников Никита Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воротников Неизвестный

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1919

Сын: Воротников Василий Никитович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Воротников Николай Никитович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воротников Пётр Никитович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Никитовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воротников Иван Никитович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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