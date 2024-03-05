Воротников Никита Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воротников Неизвестный
Рождение ребёнка
22.06.1919
Сын: Воротников Василий Никитович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Воротников Николай Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воротников Пётр Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Никитовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воротников Иван Никитович
Смерть
Неизвестно