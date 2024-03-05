Воротников Николай Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воротников Николай Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Воротников Никита Неизвестно

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
Дата призыва 16.02.1943 Призван из Юргинского района Новосибирской области Воинское звание: гв. рядовой; б/зв.; рядовой Воинская часть: 82 гвардейский отдельный истребительно-противотанковый дивизион... Показать все
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