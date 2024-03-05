Воротников Николай Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Воротников Никита Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Дата призыва 16.02.1943 Призван из Юргинского района Новосибирской области Воинское звание: гв. рядовой; б/зв.; рядовой Воинская часть: 82 гвардейский отдельный истребительно-противотанковый дивизион... Показать все