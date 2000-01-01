Хорошавина (?) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавина (?) Пелагея

Хорошавина (?) Пелагея

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Хорошавин Максим Фёдорович

Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Евстеевич

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Наталия Фёдоровна

Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Евстеевич

п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Фёдор Евстеевич

п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close