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Курбатов Иван Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1926

Дата смерти

Около 02.01.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1926

Отец: Курбатов Егор

Мать: Курбатова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
31.05.1955

Сын: Курбатов Николай Иванович

Мать ребёнка: Курбатова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курбатова Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Мария Николаевна

Смерть
Около 02.01.1978
Похороны
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
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