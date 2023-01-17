Курбатов Иван Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1926
Дата смертиОколо 02.01.1978
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1926
Отец: Курбатов Егор
Рождение ребёнка
31.05.1955
Сын: Курбатов Николай Иванович
Мать ребёнка: Курбатова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курбатова Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 02.01.1978
Похороны
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область