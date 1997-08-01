Курбатова Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1921

Дата смерти

01.08.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1955

Сын: Курбатов Николай Иванович

Отец ребёнка: Курбатов Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курбатов Иван Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Иван Георгиевич

Смерть
01.08.1997
Похороны
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
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