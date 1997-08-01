Курбатова Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1921
Дата смерти01.08.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1955
Сын: Курбатов Николай Иванович
Отец ребёнка: Курбатов Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курбатов Иван Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.08.1997
Похороны
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область