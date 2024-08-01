Костяницын Илья Андреев
Место рождения
Дата рождения15.07.1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1794 ст.
Бракосочетание
19.01.1813 ст.
Рождение ребёнка
23.12.1813 ст.
Мать ребёнка: Костяницына (Усова) Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Костяницына Татьяна Ильина
Мать ребёнка: Костяницына (Усова) Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
11.02.1818 ст.
Дочь: Худякова (Костяницына) Евдокия Ильина
Мать ребёнка: Костяницына (Усова) Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Костяницына Ефимия Ильина
Мать ребёнка: Костяницына (Усова) Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
?.05.1828 ст.
Дочь: Костяницына Феодосия Ильина
Мать ребёнка: Костяницына (Усова) Анна Афанасьева
Смерть
Неизвестно