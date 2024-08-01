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Костяницын Илья Андреев

Место рождения

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

15.07.1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1794 ст.

Отец: Костяницын Андрей Тимофеев

Мать: Костяницына (Меркушева) Мавра Яковлева

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
19.01.1813 ст.

Жена: Костяницына (Усова) Анна Афанасьева

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.12.1813 ст.

Сын: Костяницын Николай Ильин

Мать ребёнка: Костяницына (Усова) Анна Афанасьева

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Костяницына Татьяна Ильина

Мать ребёнка: Костяницына (Усова) Анна Афанасьева

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.02.1818 ст.

Дочь: Худякова (Костяницына) Евдокия Ильина

Мать ребёнка: Костяницына (Усова) Анна Афанасьева

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Костяницына Ефимия Ильина

Мать ребёнка: Костяницына (Усова) Анна Афанасьева

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
?.05.1828 ст.

Дочь: Костяницына Феодосия Ильина

Мать ребёнка: Костяницына (Усова) Анна Афанасьева

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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