- Марья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1665 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1665 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1693 ст.
Отец ребёнка: Самылов Лазарь Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1695 ст.
Дочь: Самылова Марья Лазаревна
Отец ребёнка: Самылов Лазарь Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1696 ст.
Дочь: Самылова Агафья Лазаревна
Отец ребёнка: Самылов Лазарь Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1706 ст.
Сын: Самылов Игнатий Лазаревич
Отец ребёнка: Самылов Лазарь Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1709 ст.
Отец ребёнка: Самылов Лазарь Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1714 ст.
Отец ребёнка: Самылов Лазарь Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1716 ст.
Отец ребёнка: Самылов Лазарь Фёдорович
Смерть
Неизвестно