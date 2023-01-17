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ГлавнаяЛюди- Марья Петровна

- Марья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1665 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1693 г.р.
Вычислено 1695 г.р.
Вычислено 1696 г.р.
Вычислено 1706 г.р.
Вычислено 1709 г.р.
Вычислено 1714 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1665 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1693 ст.

Сын: Самылов Карп Лазаревич

Отец ребёнка: Самылов Лазарь Фёдорович

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1695 ст.

Дочь: Самылова Марья Лазаревна

Отец ребёнка: Самылов Лазарь Фёдорович

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1696 ст.

Дочь: Самылова Агафья Лазаревна

Отец ребёнка: Самылов Лазарь Фёдорович

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1706 ст.

Сын: Самылов Игнатий Лазаревич

Отец ребёнка: Самылов Лазарь Фёдорович

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1709 ст.

Сын: Самылов Максим Лазаревич

Отец ребёнка: Самылов Лазарь Фёдорович

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1714 ст.

Сын: Самылов Иван Лазаревич

Отец ребёнка: Самылов Лазарь Фёдорович

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1716 ст.

Сын: Самылов Ярофей Лазаревич

Отец ребёнка: Самылов Лазарь Фёдорович

Загоски, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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