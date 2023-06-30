Никифоров Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоров Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Никифорова Талдыкина Анна Тихоновна

п.Рамонь, Воронежской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Валентин Васильевич

Мать ребёнка: Никифорова Талдыкина Анна Тихоновна

п.Рамонь, Воронежской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Талдыкина Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Олег Васильевич

Мать ребёнка: Никифорова Талдыкина Анна Тихоновна

п.Рамонь, Воронежской обл.
Смерть
Неизвестно
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