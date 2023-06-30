Никифоров Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Никифорова Талдыкина Анна Тихоновна
п.Рамонь, Воронежской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Валентин Васильевич
Мать ребёнка: Никифорова Талдыкина Анна Тихоновна
п.Рамонь, Воронежской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Олег Васильевич
Мать ребёнка: Никифорова Талдыкина Анна Тихоновна
п.Рамонь, Воронежской обл.
Смерть
Неизвестно