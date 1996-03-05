Никифорова Талдыкина Анна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифорова Талдыкина Анна Тихоновна

Никифорова Талдыкина Анна Тихоновна

Место рождения

п.Рамонь, Воронежской обл.

Дата рождения

1903

Дата смерти

05.03.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Талдыкина Тихон Павлович

Мать: Талдыкина Меркулова Татьяна Андреевна

п.Рамонь, Воронежской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Никифоров Василий

п.Рамонь, Воронежской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Никифоров Василий

п.Рамонь, Воронежской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Олег Васильевич

Отец ребёнка: Никифоров Василий

п.Рамонь, Воронежской обл.
Смерть
05.03.1996
п.Рамонь, Воронежской обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close