Никифорова Талдыкина Анна Тихоновна
Место рожденияп.Рамонь, Воронежской обл.
Дата рождения1903
Дата смерти05.03.1996
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
п.Рамонь, Воронежской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифоров Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Никифоров Василий
п.Рамонь, Воронежской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Никифоров Василий
п.Рамонь, Воронежской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Олег Васильевич
Отец ребёнка: Никифоров Василий
п.Рамонь, Воронежской обл.
Смерть
05.03.1996
п.Рамонь, Воронежской обл.