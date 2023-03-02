Винокуров Пётр Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
03.05.1923
Рождение ребёнка
1925