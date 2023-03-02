Винокуров Пётр Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокуров Пётр Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1905

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Винокуров (Винокурова) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Винокуров (Винокурова) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Винокуров (Винокурова) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Винокуров (Винокурова) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Винокуров (Винокурова) Екатерина

Бракосочетание
03.05.1923

Жена: Винокуров (Винокурова) Екатерина

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Винокуров (Винокурова) Екатерина

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