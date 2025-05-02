Хитрово (Квашина-Самарина) Анна Павловна После 1775 — найти родственников по фамилии на Familio

Хитрово (Квашина-Самарина) Анна Павловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась После 1775

умерла Неизвестно

Супруги
Хитрово Никита Николаевич1770 г.р.
Дети
Хитрово Анна НикитичнаПосле 1800 г.р.
Хитрово Павел НикитичПосле 1880 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хитрово Никита Николаевич

Рождение ребёнка
После 1800

Дочь: Хитрово Анна Никитична

Отец ребёнка: Хитрово Никита Николаевич

Рождение ребёнка
После 1880

Сын: Хитрово Павел Никитич

Отец ребёнка: Хитрово Никита Николаевич

Смерть
Неизвестно

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