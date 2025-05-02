Хитрово (Квашина-Самарина) Анна Павловна
женский, родилась После 1775
умерла Неизвестно
Супруги
Хитрово Никита Николаевич1770 г.р.
Дети
Хитрово Анна НикитичнаПосле 1800 г.р.
Хитрово Павел НикитичПосле 1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1800
Дочь: Хитрово Анна Никитична
Отец ребёнка: Хитрово Никита Николаевич
Рождение ребёнка
После 1880
Отец ребёнка: Хитрово Никита Николаевич
Смерть
Неизвестно