Хитрово Павел Никитич После 1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Хитрово Павел Никитич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился После 1880

умер Неизвестно

Мать
Хитрово (Квашина-Самарина) Анна ПавловнаПосле 1775 г.р.
Отец
Хитрово Никита Николаевич1770 г.р.
Супруги
Хитрово (Савельева) Пелагея ИвановнаПосле 1800 г.р.
Хитрово Анастасия ИвановнаПосле 1800 г.р.
Дети
Хитрово Константин Павлович1831 г.р.
Хитрово Владимир Павлович1845 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831

Сын: Хитрово Константин Павлович

Мать ребёнка: Хитрово (Савельева) Пелагея Ивановна

Бракосочетание
1844

Жена: Хитрово (Савельева) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Хитрово Владимир Павлович

Мать ребёнка: Хитрово Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Хитрово Юлия Павловна

Мать ребёнка: Хитрово Анастасия Ивановна

Рождение
После 1880

Отец: Хитрово Никита Николаевич

Мать: Хитрово (Квашина-Самарина) Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хитрово Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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