Хитрово Павел Никитич
мужской, родился После 1880
умер Неизвестно
МатьХитрово (Квашина-Самарина) Анна ПавловнаПосле 1775 г.р.
ОтецХитрово Никита Николаевич1770 г.р.
Супруги
Хитрово (Савельева) Пелагея ИвановнаПосле 1800 г.р.
Хитрово Анастасия ИвановнаПосле 1800 г.р.
Дети
Хитрово Константин Павлович1831 г.р.
Хитрово Владимир Павлович1845 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Сын: Хитрово Константин Павлович
Мать ребёнка: Хитрово (Савельева) Пелагея Ивановна
Бракосочетание
1844
Рождение ребёнка
1845
Сын: Хитрово Владимир Павлович
Мать ребёнка: Хитрово Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Хитрово Юлия Павловна
Мать ребёнка: Хитрово Анастасия Ивановна
Рождение
После 1880
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно