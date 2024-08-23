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Луньков Николай 1-Й Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Между 16.02.1920 и 1924

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
До 15.08.1886

Жена: Лунькова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
15.08.1886

Сын: Луньков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Лунькова Екатерина Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.06.1888

Сын: Луньков Мефодий Николаевич

Мать ребёнка: Лунькова Екатерина Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.08.1891

Дочь: Сорокина (Лунькова) Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Лунькова Екатерина Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Луньков Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Лунькова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
07.10.1895

Сын: Луньков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Лунькова Екатерина Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.07.1897

Сын: Луньков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Лунькова Екатерина Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1899

Сын: Луньков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Лунькова Екатерина Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.01.1902

Сын: Луньков Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Лунькова Екатерина Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.07.1904

Дочь: (Лунькова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Лунькова Екатерина Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.09.1906

Дочь: (Лунькова) Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Лунькова Екатерина Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.10.1907

Дочь: (Лунькова) Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Лунькова Екатерина Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1908

Сын: Луньков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Лунькова Екатерина Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 16.02.1920 и 1924

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