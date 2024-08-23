Луньков Николай 1-Й Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиМежду 16.02.1920 и 1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
До 15.08.1886
Рождение ребёнка
15.08.1886
Сын: Луньков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Лунькова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
29.06.1888
Сын: Луньков Мефодий Николаевич
Мать ребёнка: Лунькова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
11.08.1891
Дочь: Сорокина (Лунькова) Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Лунькова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Луньков Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Лунькова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
07.10.1895
Рождение ребёнка
29.07.1897
Мать ребёнка: Лунькова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
27.10.1899
Рождение ребёнка
27.01.1902
Мать ребёнка: Лунькова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
05.07.1904
Дочь: (Лунькова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Лунькова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
02.09.1906
Дочь: (Лунькова) Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Лунькова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
07.10.1907
Дочь: (Лунькова) Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Лунькова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
24.07.1908
Смерть
Между 16.02.1920 и 1924