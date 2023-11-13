Лунькова Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунькова Екатерина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1888

Сын: Луньков Мефодий Николаевич

Отец ребёнка: Луньков Николай Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 29.06.1888

Муж: Луньков Николай Иванович

Рождение ребёнка
11.08.1891

Дочь: Сорокина Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Луньков Николай Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Луньков Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Луньков Николай Иванович

Рождение ребёнка
07.10.1895

Сын: Луньков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Луньков Николай Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.07.1897

Сын: Луньков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Луньков Николай Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1899

Сын: Луньков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Луньков Николай Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.01.1902

Сын: Луньков Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Луньков Николай Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.07.1904

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Луньков Николай Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.09.1906

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Луньков Николай Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.10.1907

Дочь: Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Луньков Николай Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1908

Сын: Луньков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Луньков Николай Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1923
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