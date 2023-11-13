Лунькова Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1888
Сын: Луньков Мефодий Николаевич
Отец ребёнка: Луньков Николай Иванович
Бракосочетание
До 29.06.1888
Рождение ребёнка
11.08.1891
Дочь: Сорокина Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Луньков Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Луньков Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Луньков Николай Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1895
Рождение ребёнка
29.07.1897
Отец ребёнка: Луньков Николай Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1899
Рождение ребёнка
27.01.1902
Отец ребёнка: Луньков Николай Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1904
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Луньков Николай Иванович
Рождение ребёнка
02.09.1906
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Луньков Николай Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1907
Дочь: Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Луньков Николай Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1908
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1923