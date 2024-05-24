Мельничук-Фурмач (Мельник) Адам Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти20.03.1840 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Мельничук Марина Ильинична
ДАКО 280-2-269. Л.123 об. РС Сошанское, помещик Бурчак Т.Л. ЦДІАК 127-1015-1097 Л. 1386 ИВ Сошанское 1866
Смена фамилии
1827
Фурмач
Рождение ребёнка
10.06.1827 ст.
Мать ребёнка: Мельничук Марина Ильинична
Рождение ребёнка
24.11.1833 ст.
Дочь: Мельничук Анастасия Адамовна
Мать ребёнка: Мельничук Марина Ильинична
ЦДІАК 127-1012-1719. Л.1001
Рождение ребёнка
06.07.1839 ст.
Сын: Мельничук Ф Адамович
Мать ребёнка: Мельничук Марина Ильинична
ЦДIАК 127-1012-1922 Л.1851 об.
Смерть
20.03.1840 ст.
Удавился колесом молотильной машины. ЦДIАК 127-1012-1981. Л.690 об