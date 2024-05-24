Мельничук-Фурмач (Мельник) Адам Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельничук-Фурмач (Мельник) Адам Григорьевич

Мельничук-Фурмач (Мельник) Адам Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

20.03.1840 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Мельник Григорий Иванович

Мать: Мельник Агриппина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельничук Марина Ильинична

Рождение ребёнка
1817

Сын: Мельничук Петр Адамович

Мать ребёнка: Мельничук Марина Ильинична

Сошанское, Вінницька область
ДАКО 280-2-269. Л.123 об. РС Сошанское, помещик Бурчак Т.Л. ЦДІАК 127-1015-1097 Л. 1386 ИВ Сошанское 1866
Смена фамилии
1827
Фурмач
Рождение ребёнка
10.06.1827 ст.

Сын: Мельник Кирилл Адамович

Мать ребёнка: Мельничук Марина Ильинична

Сошанское, Вінницька область
Рождение ребёнка
24.11.1833 ст.

Дочь: Мельничук Анастасия Адамовна

Мать ребёнка: Мельничук Марина Ильинична

Сошанское, Вінницька область
ЦДІАК 127-1012-1719. Л.1001
Рождение ребёнка
06.07.1839 ст.

Сын: Мельничук Ф Адамович

Мать ребёнка: Мельничук Марина Ильинична

Сошанское, Вінницька область
ЦДIАК 127-1012-1922 Л.1851 об.
Смерть
20.03.1840 ст.
Сошанское, Вінницька область
Удавился колесом молотильной машины. ЦДIАК 127-1012-1981. Л.690 об

Мы используем куки для улучшения работы сайта.