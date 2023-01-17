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Гринёв Зиновий Матвеевич

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Место рождения

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

05.04.1924

Дата смерти

25.07.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1924

Отец: Гринёв Матвей Матвеевич

Мать: не указана

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Получение воинского звания/чина
С 23.02.1943 по ?.06.1945
ГВ. МЛ. СЕРЖАНТ
Военная служба
С 23.02.1943 по ?.06.1945
Призыв на военную службу
23.02.1943
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За отвагу» (СССР)
Рождение ребёнка
12.05.1949

Дочь: Русанова Александра Зиновьевна

Мать ребёнка: Гринёва Клавдия я Фёдоровна

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
03.03.1951

Сын: Гринёв Владимир Зиновьевич

Мать ребёнка: Гринёва Клавдия я Фёдоровна

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
01.02.1953

Сын: Гринёв Виктор Зиновьевич

Мать ребёнка: Гринёва Клавдия я Фёдоровна

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
12.07.1955

Дочь: Канаева Антонина Зиновьевна

Мать ребёнка: Гринёва Клавдия я Фёдоровна

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
07.03.1957

Дочь: Пряникова Валентина Зиновьевна

Мать ребёнка: Гринёва Клавдия я Фёдоровна

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
14.01.1961

Дочь: Пелагеина Людмила Зиновьевна

Мать ребёнка: Гринёва Клавдия я Фёдоровна

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гринёва Клавдия я Фёдоровна

Военная награда
Неизвестно
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Смерть
25.07.1977
Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
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