Гринёв Зиновий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения05.04.1924
Дата смерти25.07.1977
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1924
Отец: Гринёв Матвей Матвеевич
Мать: не указана
Получение воинского звания/чина
С 23.02.1943 по ?.06.1945
ГВ. МЛ. СЕРЖАНТ
Военная служба
С 23.02.1943 по ?.06.1945
Призыв на военную службу
23.02.1943
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За отвагу» (СССР)
Рождение ребёнка
12.05.1949
Дочь: Русанова Александра Зиновьевна
Мать ребёнка: Гринёва Клавдия я Фёдоровна
Рождение ребёнка
03.03.1951
Сын: Гринёв Владимир Зиновьевич
Мать ребёнка: Гринёва Клавдия я Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.02.1953
Мать ребёнка: Гринёва Клавдия я Фёдоровна
Рождение ребёнка
12.07.1955
Дочь: Канаева Антонина Зиновьевна
Мать ребёнка: Гринёва Клавдия я Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.03.1957
Дочь: Пряникова Валентина Зиновьевна
Мать ребёнка: Гринёва Клавдия я Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.01.1961
Дочь: Пелагеина Людмила Зиновьевна
Мать ребёнка: Гринёва Клавдия я Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Смерть
25.07.1977