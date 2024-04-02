Амурцев Фёдор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амурцев Фёдор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Амурцев Григорий Гаврилович

Мать: не указана

Бракосочетание
23.02.1918

Жена: Амурцева Пелагея Алексеевна

Хвошня, Осташковский уезд, Тверская губерния
Найдена запись в метрической книге. Государственный архив Тверской области: Фонд 160. Опись 15-3. Дело 2567
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Амурцева Пелагея Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Меглино, Новинская волость, Осташковский уезд
Смерть
Неизвестно
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