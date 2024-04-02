Амурцев Фёдор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: Амурцев Григорий Гаврилович
Бракосочетание
23.02.1918
Хвошня, Осташковский уезд, Тверская губерния
Найдена запись в метрической книге. Государственный архив Тверской области: Фонд 160. Опись 15-3. Дело 2567
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Амурцева Пелагея Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Меглино, Новинская волость, Осташковский уезд
Смерть
Неизвестно