Амурцева Пелагея Алексеевна
Место рождениядеревня Леохново Молвотицкой волости Демянского уезда Новгородской губернии
Дата рожденияОколо 1899
Дата смерти1982
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: Алексей Ульянович
деревня Леохново Молвотицкой волости Демянского уезда Новгородской губернии
Бракосочетание
1918
Хвошня, Осташковский уезд, Тверская губерния
Найдена запись в метрической книге. Государственный архив Тверской области: Фонд 160. Опись 15-3. Дело 2567
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Амурцев Фёдор Григорьевич
Смерть
1982