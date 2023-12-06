Амурцева Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАмурцева Пелагея Алексеевна

Амурцева Пелагея Алексеевна

Место рождения

деревня Леохново Молвотицкой волости Демянского уезда Новгородской губернии

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Алексей Ульянович

Мать: не указана

деревня Леохново Молвотицкой волости Демянского уезда Новгородской губернии
Бракосочетание
1918

Муж: Амурцев Фёдор Григорьевич

Хвошня, Осташковский уезд, Тверская губерния
Найдена запись в метрической книге. Государственный архив Тверской области: Фонд 160. Опись 15-3. Дело 2567
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Амурцев Фёдор Григорьевич

Смерть
1982
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close