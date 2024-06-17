Дерюгин Василий Андреевич
Место рожденияВоронежская обл., Кантемировский р-н
Дата рождения1908
Дата смерти1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Воронежская обл., Кантемировский р-н
Бракосочетание
01.01.1935
Воронежская область, Россошанский район, город Россошь
Рождение ребёнка
1937
Сын: Дерюгин Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Павлова (Борисенко) Агриппина Ивановна
Воронежская область, Россошанский район, город Россошь
Смерть
1938
Копейск, Копейский, Челябинская область