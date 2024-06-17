Дерюгин Василий Андреевич 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДерюгин Василий Андреевич

Дерюгин Василий Андреевич

Место рождения

Воронежская обл., Кантемировский р-н

Дата рождения

1908

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская обл., Кантемировский р-н
Бракосочетание
01.01.1935

Жена: Павлова (Борисенко) Агриппина Ивановна

Воронежская область, Россошанский район, город Россошь
Рождение ребёнка
1937

Сын: Дерюгин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Павлова (Борисенко) Агриппина Ивановна

Воронежская область, Россошанский район, город Россошь
Смерть
1938
Копейск, Копейский, Челябинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.