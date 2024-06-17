Дерюгин Виктор Васильевич
Место рожденияВоронежская область, Россошанский район, город Россошь
Дата рождения1937
Дата смертиМежду 1975 и 1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Воронежская область, Россошанский район, город Россошь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дерюгина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дерюгина Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дерюгина Нина
Смерть
Между 1975 и 1976
Копейск, Копейский, Челябинская область