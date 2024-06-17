Дерюгин Виктор Васильевич 1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дерюгин Виктор Васильевич

Место рождения

Воронежская область, Россошанский район, город Россошь

Дата рождения

1937

Дата смерти

Между 1975 и 1976

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Дерюгин Василий Андреевич

Мать: Павлова (Борисенко) Агриппина Ивановна

Воронежская область, Россошанский район, город Россошь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дерюгина Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дерюгина Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерюгина Нина

Смерть
Между 1975 и 1976
Копейск, Копейский, Челябинская область

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