Епифанов Георгий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Епифанов Владимир
Рождение ребёнка
13.02.1966
Сын: Епифанов Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Епифанова Мария Степановна
Яргара, Леовский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Епифанова Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: Епифанова Мария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Епифанов Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Епифанова Мария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Епифанова Лидия Георгиевна
Мать ребёнка: Епифанова Мария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Епифанов Сергей Георгиевич
Мать ребёнка: Епифанова Мария Степановна
Бракосочетание
Неизвестно