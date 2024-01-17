Епифанов Георгий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕпифанов Георгий Владимирович

Епифанов Георгий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Епифанов Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1966

Сын: Епифанов Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Епифанова Мария Степановна

Яргара, Леовский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Епифанова Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: Епифанова Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епифанов Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Епифанова Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Епифанова Лидия Георгиевна

Мать ребёнка: Епифанова Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епифанов Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Епифанова Мария Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Епифанова Мария Степановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close