Епифанов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1934
Сын: Епифанов Георгий Владимирович
Мать ребёнка: Епифанова (Губа) Мария Савельевна
Рождение ребёнка
07.03.1935
Дочь: Алтухова (Епифанова) Клавдия Владимировна
Мать ребёнка: Епифанова (Губа) Мария Савельевна
Смерть
Неизвестно