Епифанов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕпифанов Владимир

Епифанов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Епифанова (Губа) Мария Савельевна

Рождение ребёнка
21.04.1934

Сын: Епифанов Георгий Владимирович

Мать ребёнка: Епифанова (Губа) Мария Савельевна

Рождение ребёнка
07.03.1935

Дочь: Алтухова (Епифанова) Клавдия Владимировна

Мать ребёнка: Епифанова (Губа) Мария Савельевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.