Лойок Домникия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лойок Акулина Александровна
Отец ребёнка: Лойок Александр Корнилиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Сын: Лойок Игнатий Александрович
Отец ребёнка: Лойок Александр Корнилиевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Солтан (Лойок) Марина Александровна
Отец ребёнка: Лойок Александр Корнилиевич
Смерть
После 1858