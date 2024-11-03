Лойок Домникия Ефимовна 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лойок Домникия Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лойок Акулина Александровна

Отец ребёнка: Лойок Александр Корнилиевич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лойок Александр Корнилиевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Лойок Игнатий Александрович

Отец ребёнка: Лойок Александр Корнилиевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Солтан (Лойок) Марина Александровна

Отец ребёнка: Лойок Александр Корнилиевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область

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