Лойок Игнатий Александрович 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лойок Игнатий Александрович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1852

Дата смерти

После 1900

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Лойок Александр Корнилиевич

Мать: Лойок Домникия Ефимовна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лойок (Кнут) Параскева Степановна

Рождение ребёнка
24.01.1886 ст.

Дочь: Лойок Ксения Игнатьевна

Мать ребёнка: Лойок (Кнут) Параскева Степановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.12.1889 ст.

Дочь: Лойок Пелагея Игнатьевна

Мать ребёнка: Лойок (Кнут) Параскева Степановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.02.1900 ст.

Сын: Лойок Андрей Игнатьевич

Мать ребёнка: Лойок (Кнут) Параскева Степановна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1900

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