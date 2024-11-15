Лойок Игнатий Александрович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиПосле 1900
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1886 ст.
Дочь: Лойок Ксения Игнатьевна
Мать ребёнка: Лойок (Кнут) Параскева Степановна
Рождение ребёнка
19.12.1889 ст.
Дочь: Лойок Пелагея Игнатьевна
Мать ребёнка: Лойок (Кнут) Параскева Степановна
Рождение ребёнка
07.02.1900 ст.
Мать ребёнка: Лойок (Кнут) Параскева Степановна
Смерть
После 1900