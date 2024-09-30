Сюсмяляйнен (Ихо) Ева Адамовна
Место рождения
Дата рождения19.04.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.03.1912
Рождение ребёнка
10.06.1914
Сын: Сюсмяляйнен Иван Иванович
Отец ребёнка: Сюсмяляйнен Иван Иванович
Рождение ребёнка
24.09.1915
Дочь: (Сюсмяляйнен) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Сюсмяляйнен Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.02.1920
Дочь: (Сюсмяляйнен) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сюсмяляйнен Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1922
Сын: Сюсмяляйнен Вяйнё Иванович
Отец ребёнка: Сюсмяляйнен Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1924
Сын: Сюсмяляйнен Виктор Иванович
Отец ребёнка: Сюсмяляйнен Иван Иванович
Смерть
Неизвестно