Сюсмяляйнен (Ихо) Ева Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюсмяляйнен (Ихо) Ева Адамовна

Место рождения

Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

19.04.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
26.03.1912

Муж: Сюсмяляйнен Иван Иванович

Рождение ребёнка
10.06.1914

Сын: Сюсмяляйнен Иван Иванович

Отец ребёнка: Сюсмяляйнен Иван Иванович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.09.1915

Дочь: (Сюсмяляйнен) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Сюсмяляйнен Иван Иванович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.02.1920

Дочь: (Сюсмяляйнен) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сюсмяляйнен Иван Иванович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.01.1922

Сын: Сюсмяляйнен Вяйнё Иванович

Отец ребёнка: Сюсмяляйнен Иван Иванович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.10.1924

Сын: Сюсмяляйнен Виктор Иванович

Отец ребёнка: Сюсмяляйнен Иван Иванович

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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