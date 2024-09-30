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Сюсмяляйнен Иван Иванович

Место рождения

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

27.06.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1887

Отец: Сюсмяляйнен Иван Андреевич

Мать: Сюсмяляйнен (Терво) Анна-Мария Адамовна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
26.03.1912

Жена: Сюсмяляйнен (Ихо) Ева Адамовна

Рождение ребёнка
10.06.1914

Сын: Сюсмяляйнен Иван Иванович

Мать ребёнка: Сюсмяляйнен (Ихо) Ева Адамовна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.09.1915

Дочь: (Сюсмяляйнен) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Сюсмяляйнен (Ихо) Ева Адамовна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.02.1920

Дочь: (Сюсмяляйнен) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Сюсмяляйнен (Ихо) Ева Адамовна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.01.1922

Сын: Сюсмяляйнен Вяйнё Иванович

Мать ребёнка: Сюсмяляйнен (Ихо) Ева Адамовна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.10.1924

Сын: Сюсмяляйнен Виктор Иванович

Мать ребёнка: Сюсмяляйнен (Ихо) Ева Адамовна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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