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Невярович Константин Михайлович

Место рождения

Г. Борисоглебск, Тамбовская обл

Дата рождения

23.03.1905

Дата смерти

12.08.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1905

Отец: Невярович Михаил Антонович

Мать: Невярович Варвара Ивановна

Г. Борисоглебск, Тамбовская обл
Рождение ребёнка
13.03.1930

Сын: Невярович Юлиан

Мать ребёнка: Невярович Наталья Ивановна

Орша
Развод
1943

Жена: Невярович Наталья Ивановна

Награда
30.04.1945
Орден Красного Знамени
Награда
?.12.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная служба
12.01.1946
Окончание службы
Майор запаса, 141 озенадн 141 отбр, ЗапФ,Ленинградское арттех. уч-ще зен. арт.
Награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Невярович Алевтина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Невярович Наталья Ивановна

Образование
Неизвестно
Ленинградское арттех. уч-ще зен. арт.
Смерть
12.08.1988
Задонск, Липецкой обл
Похороны
Неизвестно
Задонское кладбище
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