Невярович Константин Михайлович
Место рожденияГ. Борисоглебск, Тамбовская обл
Дата рождения23.03.1905
Дата смерти12.08.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1905
Г. Борисоглебск, Тамбовская обл
Рождение ребёнка
13.03.1930
Сын: Невярович Юлиан
Мать ребёнка: Невярович Наталья Ивановна
Орша
Развод
1943
Награда
30.04.1945
Орден Красного Знамени
Награда
?.12.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная служба
12.01.1946
Окончание службы
Майор запаса, 141 озенадн 141 отбр, ЗапФ,Ленинградское арттех. уч-ще зен. арт.
Награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Невярович Алевтина
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Ленинградское арттех. уч-ще зен. арт.
Смерть
12.08.1988
Задонск, Липецкой обл
Похороны
Неизвестно
Задонское кладбище