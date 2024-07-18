(Торгашина Нескоблинова) Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти28.07.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1837
[Witnesses: Георгий Петров Арлов, Карней Петров Грешников; Фама Трафимов, Трафим Григорьев Таргашыны]
Рождение ребёнка
09.07.1839
Дочь: (Нескоблинова Вдовкина) Ольга Егорова
Отец ребёнка: Нескоблинов Егор Ефимов
Рождение ребёнка
10.06.1846
Сын: Нескоблинов Леонтий Георгиев
Отец ребёнка: Нескоблинов Егор Ефимов
Рождение ребёнка
18.05.1852
Сын: Нескоблинов Игнатий Егоров
Отец ребёнка: Нескоблинов Егор Ефимов
Рождение ребёнка
18.05.1852
Отец ребёнка: Нескоблинов Егор Ефимов
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Нескоблинов Егор Ефимов
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Нескоблинов Егор Ефимов
Смерть
28.07.1893
Причина смерти: от старости