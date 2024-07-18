(Торгашина Нескоблинова) Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Торгашина Нескоблинова) Параскева Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

28.07.1893

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1837

Муж: Нескоблинов Егор Ефимов

[Witnesses: Георгий Петров Арлов, Карней Петров Грешников; Фама Трафимов, Трафим Григорьев Таргашыны]
Рождение ребёнка
09.07.1839

Дочь: (Нескоблинова Вдовкина) Ольга Егорова

Отец ребёнка: Нескоблинов Егор Ефимов

Рождение ребёнка
10.06.1846

Сын: Нескоблинов Леонтий Георгиев

Отец ребёнка: Нескоблинов Егор Ефимов

Рождение ребёнка
18.05.1852

Сын: Нескоблинов Игнатий Егоров

Отец ребёнка: Нескоблинов Егор Ефимов

Рождение ребёнка
18.05.1852

Сын: Нискоблинов Никит Егоров

Отец ребёнка: Нескоблинов Егор Ефимов

Рождение ребёнка
1855

Сын: Нескоблинов Федор Егоров

Отец ребёнка: Нескоблинов Егор Ефимов

Рождение ребёнка
1856

Сын: Нискоблинов Павел Егоров

Отец ребёнка: Нескоблинов Егор Ефимов

Смерть
28.07.1893
Причина смерти: от старости

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